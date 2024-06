Bayerns Mutmacher

vor 18 Min.

Die Software-Könige von Xentral aus Augsburg: "Wir wollen der Wachstumsmotor für Unternehmen sein"

Plus Xentral bietet Warenwirtschaftssysteme für Firmen. Wie der Ex-Hauptschüler Benedikt Sauter ein Multi-Millionen-Unternehmen aufgebaut hat und welche Rolle die "Höhle der Löwen" dabei spielt.

Von Michael Kerler

Zahlreiche junge Unternehmen sind zuletzt mit Lebensmittelprodukten bekannt geworden, sie verkaufen Bio-Fruchtmus für Kinder, die beliebten Quetschies, neue Nährstoffdrinks oder Porridge, ein Haferfrühstück, das aus Schottland stammt, andere setzen auf Kleidung oder Schuhe. Ihren Erfolg haben die Start-ups einer pfiffigen Idee und dem Mut der Gründerinnen und Gründer zu verdanken. Zu einem großen Teil aber auch einem Unternehmen aus Augsburg, das seinen Teil dazu beiträgt, dass sich kleine und mittelständische Unternehmen professionell aufstellen können: Xentral hat eine Software – ein Warenwirtschaftssystem – entwickelt, das die Abläufe zum Beispiel im Lager ordnet und automatisiert. Dass Xentral in eine Marktlücke gestoßen ist, beweist das Wachstum: Gegründet von dem Ehepaar Claudia und Benedikt Sauter im Jahr 2008 hat Xentral inzwischen rund 200 Beschäftigte und über 2000 Kunden, rund vier mal so viel wie noch vor zwei Jahren. In München, Berlin und Amsterdam sind Büros entstanden. Xentral ist eines der bekanntesten Beispiele, dass in Deutschland erfolgreiche Software entstehen kann. Vom "SAP für kleine Unternehmen" hat das Handelsblatt bereits gesprochen, eine Anspielung auf den Dax-Konzern.

Benedikt Sauter, 41, beginnt mit einem Hauptschulabschluss, arbeitet sich über den Bildungsweg hoch, studiert Informatik an der Hochschule Augsburg und gründet 2007/08 mit seiner Frau Claudia ein Unternehmen, das sich mit dem Vertrieb von Mikrokontrollplatinen beschäftigt, kleine Bauelemente für die Steuerung von Geräten. Um die Lagerhaltung besser zu managen, entwickeln sie ein eigenes Programm, ein Warenwirtschaftssystem, auch ERP genannt (Enterprise Resource Planning). Es muss Probleme wie diese lösen: Wie bringe ich meine Ware zum Kunden? Wie bekomme ich mein Geld vom Kunden? Wie bestelle ich neue Ware nach? Wie bezahle ich meine Lieferanten? Alles muss in eine Buchhaltung überführt werden. Und am Ende kommt Vater Staat und wünscht eine Steuererklärung.

