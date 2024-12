Mit sozialen Projekten zum unternehmerischem Erfolg

Sechzehn Menschen sitzen in einem Klassenzimmer, vor ihnen Federmäppchen, Blöcke, Getränkedosen. An eine Wand wirft ein Projektor Piktogramme, „stabile Seitenlage“ steht darüber. Sie sprechen Deutsch, jeder mit einem anderen Akzent, während sie einer nach dem anderen vor die Klasse treten und lebensrettende Maßnahmen beschreiben. Die Menschen sind zwischen 20 und 50 Jahre alt, kommen aus Indien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Neuseeland. Trotz stickiger Klassenzimmerluft und wolkenverhangenem Himmel vor der Fensterfront haben sie gute Laune. Im Augsburger Berufsbildungszentrum (BBZ) qualifizieren sie sich dazu, den medizinischen Beruf, den sie in ihrem Heimatland erlernt haben, in Deutschland auszuführen.

„Der Bereich Bildung ist deswegen mega spannend, weil es dort die größten Chancen für gesellschaftliche Entwicklung gibt“, sagt BBZ-Geschäftsführer Raphael Brandmiller. Bildung sei uns als Gesellschaft zu wenig wert, betont er und erklärt gleich darauf sein Ziel: „Die Unternehmen müssen sagen: Wir wollen die Leute haben, die bei Lehmbau waren.“ Mit seiner Lehmbau-Gruppe möchte er positiven Wandel vorantreiben. Social Entrepreneurship nennt er das, Sozialunternehmertum also.

1986 bauten perspektivlose Jugendliche die Augsburger Zooschule

„Wir lösen gesellschaftliche Herausforderungen“, sagt Raphael Brandmiller. Er redet schnell, mit leichtem Augsburger Zungenschlag, die Hemdsärmel unachtsam zu den Ellenbogen hochgeschoben, der Blick wachsam. Im Oktober hat Raphael von seinem Vater Günter Brandmiller die Unternehmensführung übernommen. Viele Projekte tragen noch die Handschrift des Seniors. Über knapp 40 Jahre hat sich ein bunter Strauß von Einsatzgebieten entwickelt. Bildung und Fachkräftesicherung, wie sie etwa im Berufsbildungszentrum vermittelt wird, daneben ist die Gruppe im Gesundheitsbereich, der Jugendhilfe, in der Hotellerie und der Landwirtschaft tätig.

Beim Bauen mit Lehm kann aus einem unauffälligen Baustoff großes entstehen.

1986 gründete Günter Brandmiller den Verein „Augsburger Gesellschaft für Lehmbau, Bildung und Arbeit“. Mit einem pragmatischen Konzept ging Brandmiller, seit 1984 Stadtrat in Augsburg, damals das deutschlandweit um sich greifende Problem der Jugendarbeitslosigkeit an. Er ließ Jugendliche ohne Job die Lehmhäuser für die Augsburger Zooschule bauen. Wenig später auf die gleiche Art und Weise den Jugendtreff in Augsburg-Hochzoll. Erwerbslose Handwerker betreuten die Jugendgruppen von 15 bis 20 Männern, teilweise aus dem Jugendstrafarrest, die allermeisten ohne Abschlüsse. „Nicht theoretisieren, sondern tatsächlich den Nagel reinschlagen“, lautete die Devise, erinnert sich Günter Brandmiller.

Die Lehmbaugruppe unterhält Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Jugendhilfe und Wohnen

Die Jugendlichen vermischten Lehm – „das war ja praktisch umsonst“ – mit Stroh und bauten Steine daraus. Mit dem praktisch erlangten Wissen tat sich für die Jugendlichen die Perspektive auf einen Job auf. Über den Bau des Jugendtreffs etwa wurden nach Angaben des Unternehmens über 80 Prozent der Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Brandmiller löste gleichzeitig eine gesellschaftliche Herausforderung, für die „sein Augsburg“ seiner Einschätzung nach bis zur Gründung seines Vereins zu wenig getan hatte. Immer wieder habe es Gegenwind gegeben, zu Beginn habe er Schubkarren und Nägel aus eigener Tasche bezahlt, von Projekt zu Projekt selbst gebürgt, sagt Brandmiller Senior.

Sein Mut zahlte sich aus. Der nach diesen ersten Bauprojekten benannte Verein ‚Lehmbau‘ brachte den Stein ins Rollen. Oder, wie Brandmiller sagt: „Wenn das mal im Fluss ist, wenn die Jugendlichen mal bauen, dann ist es kein Problem mehr.“ 1990 gründete Brandmiller ein Berufsbildungszentrum in Augsburg mit dem Ziel, Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Schon ein Jahr später investierte es mit der Sozialeinrichtung Sia und der Kompass Drogenhilfe in Suchttherapie und Drogenberatung. Seitdem wächst die Unternehmensgruppe – mit weiteren Bildungseinrichtungen wie etwa der Technikerschule in der Region Augsburg – und seit 2009 auch im Allgäu.

Politisch und sozial engagieren sich die Unternehmer für Augsburg

Mit sozialen Projekten ist Brandmiller als Unternehmer erfolgreich. Wie das geht? „Langer Atem, gute Nerven, gute Argumente“, sagt der Senior. „Gute Kontakte helfen bestimmt auch“, sagt der Junior. Die DNA der Unternehmensgruppe, da sind sich beide einig: Menschen helfen. Beide Generationen Brandmiller sind Geschäftsleute durch und durch – jeder auf seine Art. Raphael Brandmillers Aufgabe im Unternehmen sieht er darin, der Gruppe in ihren vielen Facetten Struktur zu geben. Dass das nötig sei, führt er unter anderem auf die Digitalisierung „und die damit einhergehenden neuen Gesetzmäßigkeiten“ zurück. 850 Menschen arbeiten an 40 Standorten mit den Brandmillers an dieser Vision. „Unsere Arbeitsweise ist bundesweit kopiert worden“, sagt Günter Brandmiller. „Das ist die größte Bestätigung für unser Projekt“, ergänzt sein Sohn.

Politisches Engagement verbindet die beiden. Raphael Brandmiller startete bei der Augsburger SPD, wechselte später zu den Grünen. 2014 wäre er gerne OB-Kandidat geworden, scheiterte aber. Seinen Gründer-Geist bringt er auch mit in den Augsburger Stadtrat. Er verließ die Grünen und gründete vor der Kommunalwahl 2020 mit anderen Mitstreitern das Politik-Start Up Generation Aux. Brandmiller war mehrere Jahre Vorsitzender des Stadtjugendrings Augsburg und organisierte in der Funktion unter anderem das Festival Pop City oder die ersten Public Viewings in Augsburg mit. 2008 initiierte er das Modular Festival, das bis heute die Festivallandschaft in der Region prägt.

Das Berufsbildungszentrum legt heute einen Fokus auf Fachkräftegewinnung aus dem Ausland

Erst neulich, erzählt Günter Brandmiller, sei er im Zoo gewesen und dort von der Vergangenheit eingeholt worden. Von einer Kassiererin habe er erfahren, dass ein Mann mit zwei Kindern dort nach dem Schlüssel der Zoo-Schule gefragt habe, um seinen Kindern zu zeigen, was er vor vielen Jahren mitgebaut hatte. „Darum geht es. Den Menschen dieses Selbstbewusstsein zurückgeben“, sagt Brandmiller.

Heute legt das Augsburger Berufsbildungszentrum einen Fokus darauf, Fachkräfte aus dem Ausland für die Region zu gewinnen. Die Kurse für Menschen aus Altenpflege, Krankenhaus und ambulanten Pflegediensten dauern zwischen vier Monaten und einem Jahr. „Die Sprache ist für viele das größte Hindernis“, sagt Gabriele Burkhard, die die Kurse am BBZ koordiniert.

Neben den Qualifizierungskursen für ausländische Fachkräfte entwickelt sich das Berufsbildungszentrum mit innovativen Projekten auch ständig weiter. „Wir müssen einen Schritt voraus sein, sonst liegen unsere Schülerinnen und Schüler einen Schritt zurück“, sagt Bildungsexpertin Stefanie Hitzler. Dafür baut die Lehmbau-Gruppe im Augsburger Innovationspark ein neues, großes Firmengebäude.