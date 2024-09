Über die wirklich wichtigen Dinge denkt man eher selten nach. Die Luft zum Atmen etwa ist einfach da. Beim Licht ist es ähnlich. Dabei sorgt Licht dafür, ob wir uns in einem Raum wohlfühlen. Es beeinflusst, wo wir hinsehen und bewahrt uns sogar vor Unfällen. Kein Wunder also, dass über das richtige Licht in vielen Wirtschaftsbranchen und Amtsstuben durchaus sehr genau nachgedacht wird.

Matthias Zimmermann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Moser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Beleuchtung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis