Sie machen sogar Texas zum Solarstaat: Allgäuer Firma liefert smarte Energiespeicher in die ganze Welt

Am Thema Energie kommt in Wildpoldsried keiner vorbei. Schon auf dem Weg in das selbst ernannte „Energiedorf“ im Allgäu fährt man unter einer Überlandleitung hindurch, am Horizont drehen sich die Rotoren mehrerer Windkraftanlagen. Und in der Gemeinde selbst sieht man auf vielen Dächern Solarpaneele, die sich in der Sonne spiegeln. Das Dorf produziert angeblich siebenmal mehr Strom, als vor Ort verbraucht wird. Dass das Unternehmen Sonnen hier seinen Hauptsitz hat, passt also ganz gut.

