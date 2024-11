Wie eine schwäbische Firma der Freiheitsstatue und dem Weißen Haus Farbe verleiht

Egal, wer nach den US-Präsidentschaftswahlen in das Weiße Haus einzieht, egal, wie die Europapolitik in Washington dann aussieht, mit Deutschland wird der neue Präsident eng verbunden bleiben. Und das noch auf Jahre. Als Rüdiger Lugert, der Geschäftsführer des Unternehmens Keim-Farben aus Diedorf im Kreis Augsburg vor einigen Monaten vor dem Weißen Haus stand, war er „fast erschrocken“, sagt er, zumindest aber sehr erstaunt. Das Gebäude leuchtete in blendendem Weiß, die üblichen grauen Schlieren waren an der Fassade nicht zu sehen. Es ist inzwischen einige Jahre her, dass das Weiße Haus mit Farbe seines Unternehmens gestrichen wurde. Doch der Anstrich scheint gut zu halten und es sieht so aus, als würde er es noch viele Jahre tun. Auch an anderen bekannten Gebäuden in den USA baut man auf Farbe „Made in Germany“. Sieht man das unlängst renovierte Kapitol über Washington D.C. thronen: Teile der Fassade schützen seit letztem Jahr Keim-Farben. Fährt man an der Freiheitsstatue in New York vorbei: Der Sockel wird in diesen Tagen mit Farbe aus Diedorf gestrichen.

Ein Besuch in Diedorf, im Mahlraum, vielleicht der Seele des Unternehmens. Aus großen Fässern leuchten hier mineralische Farbpigmente. Ultramarinblau, Oxidrot, Gelb, Ocker. Rüdiger Lugert und Innovationschefin Bettina Heyne graben eine Schaufel hinein, die Pigmente sind ultrafein gemahlen, was dem Raum seinen Namen gibt. Später geben sie der Farbe ihren Ton. „Aus 16 Pigmenten können rund 250.000 Töne entstehen“, sagt Bettina Heyne und lässt das Pulver vorsichtig ins Fass zurückrutschen. Dass die Farbe aus Diedorf nicht nur im Denkmalschutz eine große Rolle spielt, hat mit dem Bindemittel zu tun: Wasserglas, Fachbegriff Kaliumsilikat. „Wir fokussieren uns konsequent auf unser Bindemittel Wasserglas“, sagt Heyne. Es hat das Unternehmen zum Weltmarktführer für Mineralfarbe gemacht. „Beständigkeit ist Teil unserer DNA und trägt uns durch die Krisen“, sagt sie. Denn Umbrüche gab es in der fast 150-jährigen Geschichte des Unternehmens einige.

Adolf Wilhelm Keim erhielt 1878 ein kaiserliches Patent

Die Anfänge liegen im 19. Jahrhundert, als der Forscher und Erfinder Adolf Wilhelm Keim in München an einer Ausschreibung teilnahm, wie sich die leuchtend-bunten Kalkfresken nicht nur in Italien, sondern auch in Bayern umsetzen lassen. Die unter König Ludwig I. entstandenen Fresken hatten sich als wenig haltbar erwiesen. „Adolf Wilhelm Keim war gelernter Töpfer, ein Querdenker und Sozialist“, beschreibt Lugert den Firmengründer. Keim entwickelte eine Farbe auf Basis von Wasserglas, das sich aus Quarz und Pottasche herstellen lässt. „Die Farbe reagiert chemisch mit dem Untergrund und wird an der Wand fest wie Stein, das macht sie sehr langlebig“, sagt Lugert. Keim erhielt 1878 ein kaiserliches Patent auf seine Mineralfarbe.

Icon Vergrößern Die mineralischen Farbpigmente gelten als sehr lichtstabil. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die mineralischen Farbpigmente gelten als sehr lichtstabil. Foto: Marcus Merk

Die Produktion findet heute im industriellen Maßstab statt. Über Rohre gelangen die flüssigen Bestandteile der Farbe in den meterhohen Rührbehälter. Die Trockenbestandteile kommen über einen Trichter hinzu. Mit einer bestimmten Geschwindigkeit und Temperatur rührt die Maschine die Farbe an. Mitarbeiter stoßen die Produktion aus der Steuerzentrale aus an, über Bildschirme haben sie alle Bindemitteltanks, Rohstoffe und Maschinen im Blick.

Die Farbe schmückt den Hofgarten und das historische Rathaus in Schwyz

Bereits im 19. Jahrhundert ist Adolf Wilhelm Keim mit seiner Farbe erfolgreich. Sie schützt den Hofgarten in München und schmückt das kunstvoll mit Fresken bemalte Rathaus in der Stadt Schwyz. Das Gemälde aus dem Jahr 1891 musste erstmals nach 100 Jahren – 1991 – ausgebessert werden. Keim selbst soll an der Baustelle gewesen sein, nach 20 Jahren erreichte ihn ein Dankesschreiben des Regierungsrates des Kantons Schwyz. Bereits 1881 gründete Keim eine erste Firma zur Herstellung von Mineralfarbe – das Unternehmen Keim und Recknagel in Augsburg, das aber im selben Jahr aufgelöst wird. Keim kehrt als Hochschullehrer und Forscher zurück nach München. Mit der Steingewerkschaft Offenstetten in Niederbayern findet er Partner zur Herstellung seiner Farben. In 1912 verkauft Keim seine Firma an Georg Odemer, der 6 Jahre später mit der Produktion der Farben nach Lohwald bei Neusäß umzieht. Später geht aus dem Unternehmen Keim-Farben hervor. Seit 1978 ist es in Besitz der Leonhard Moll AG, die unter anderem Betonschwellen für die Bahn herstellt, seit 1989 ist Diedorf Firmensitz.

Icon Vergrößern Die Produktion der Farbe findet ausschließlich in Diedorf statt. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Die Produktion der Farbe findet ausschließlich in Diedorf statt. Foto: Marcus Merk

Mineralfarben mögen teurer sein als Dispersionsfarben aus dem Baumarkt. Es gibt jedoch langfristig Vorteile, ist Geschäftsführer Lugert überzeugt. „Dispersionsfarben basieren auf Erdöl, das sich wie ein Film auf die Wände legt“, sagt er. Die UV-Strahlung im Sonnenlicht lasse sie altern. Kleine Risse bilden sich, in denen sich Schmutz festsetzen kann. „Mineralfarben sind dagegen UV-stabil. Sie sind frei von Lösungsmitteln oder Konservierungsstoffen, enorm witterungsstabil und sie ermöglichen einen ungehinderten Feuchtigkeitsaustausch zwischen Luft und Wand“, sagt er. Die mineralischen Pigmente verblassen praktisch nicht, das Unternehmen gibt eine 20-jährige Farbgarantie.

Farbe für das Stadtschloss in Berlin und das Opernhaus in Sydney

Keim-Farben kommen in der hochwertigen Architektur zum Einsatz. Sie schützen die Basis des Opernhauses in Sydney oder geben der Fassade des wiederaufgebauten Stadtschlosses in Berlin Farbe. Die rote Mauer des Kreml in Moskau ist genauso damit gestrichen wie die große Moschee von Algier oder das moderne Marina Bay Sands Hotel in Singapur. „Wir sehen den südostasiatischen Markt als Wachstumsmarkt an“, sagt Lugert. Dazu kommen regionale Projekte wie das Schmuttertal-Gymnasium. Die Farbe ist auch dort gefragt, wo in Innenräumen Wert auf Schadstofffreiheit gelegt wird, unter anderem in Kliniken und Schulen, Kindergärten, Sport- und Kulturstätten. Keim-Farben zählt rund 500 Beschäftigte weltweit, davon 150 in Diedorf. Das Unternehmen erwirtschaftet rund 100 bis 110 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Die Farben werden in Diedorf gefertigt, die Trockenmörtelproduktion findet in Alteno bei Luckau in Brandenburg statt, dazu kommen 11 Tochtergesellschaften weltweit.

Icon Vergrößern Wasserglas - der große Kristall in der Mitte - ist das Bindemittel der Farbe. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Wasserglas - der große Kristall in der Mitte - ist das Bindemittel der Farbe. Foto: Marcus Merk

In Diedorf fließt inzwischen die frisch angerührte, helle Farbe durch Düsen in die bekannten, ovalen Malereimer. Eine Maschine drückt die Deckel an, Eimer für Eimer sind bereit für den Versand. In erster Linie vertreibt das Unternehmen seine Farbe über den Fachhandel. In Europa gibt es einige Länder, in denen die Wirtschaft wächst, darunter Tschechien, Polen oder Spanien. Das Unternehmen findet dort wichtige Exportmärkte. In Deutschland leidet dagegen der Bau unter der Wirtschaftsflaute. Das Ziel der Regierung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird auch heuer verfehlt. Keim-Farben schreibt schwarze Zahlen, berichtet Lugert. „Wer keine schwarzen Zahlen schreibt, ist schnell weg vom Fenster“, ist er überzeugt. Lugert arbeitet seit 22 Jahren bei Keim, der Betriebswirt stammt aus der Oberpfalz, ein optimistischer, humorvoller Mann, der seine Laufbahn in der Farbenindustrie verbracht hat und mit Ernst und deutlichen Worten bei der Sache ist, wenn es nötig ist. Er würde sich mehr Zuversicht wünschen: „Uns geht es nicht schlecht, wir versinken aber in Untätigkeit, weil uns in Deutschland das Vertrauen in die Zukunft fehlt.“

Rüdiger Lugert, Geschäftsführer: „Innovationen, um das Unternehmen auf einem Wachstumspfad zu halten“

An der Zukunft der Farbe arbeitet auch Keim-Farben: „Wir brauchen Innovation, um das Unternehmen auf einem Wachstumspfad zu halten – wir müssen unsere Vorreiterrolle an jedem Tag beweisen“, sagt Lugert. Das Unternehmen hat seine Palette schon seit längerer Zeit um Dämmsysteme erweitert. Die Farbe ist kreislauffähig, sie kann zum Beispiel zusammen mit Beton recycelt werden. „Cradle-to-cradle“ heißt das Prinzip, in dem Keim-Farben zertifiziert wurde. „Die Zukunft gehört Farbe, die nicht nur gut aussieht und Gebäude schützt, sondern Funktionen übernimmt: Indem sie Gerüche tilgt, Schadstoffe filtert oder Gebäude abkühlt“, ist Innovationschefin Heyne überzeugt.

Die Basis dafür hat Adolf Wilhelm Keim vor über 100 Jahren gelegt.