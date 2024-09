Wie Sina Trinkwalder ihr Modeunternehmen neu erfindet

Einen hochwertigen, doppelten Saum sollen die schwarzen T-Shirts bekommen. Es gibt viele Kundinnen, die dies schätzen, freut sich Sina Trinkwalder. Ganz ideal ist die Schnittführung aber noch nicht, erklärt ihr ihre Näherin. Die 46-jährige Unternehmerin – schwarze Kleidung, markante Brille – verspricht, eine Lösung zu finden. In der Halle sitzen Frauen und auch Männer konzentriert an Nähmaschinen. Taktaktak zieht die Nadel die Fäden durch das Gewebe. Taktaktak. Es entstehen T-Shirts, Sweatshirts mit Olaf dem Schneemann aus dem Film „Die Eiskönigin“ und - ein paar Tische weiter – bunte Einkaufstaschen mit Blumenmuster, die es später bei Tegut oder Edeka zu kaufen gibt. Dies alles findet nicht in Bangladesch statt, nicht in Malaysia, sondern unweit der Augsburger Innenstadt, in einer Gewerbehalle im Textilviertel, hinter einem großen Einkaufszentrum, der City Galerie. Rund 50 Näherinnen und Näher beschäftigt das Unternehmen Manomama – Sina Trinkwalder spricht stets von ihren „Ladys“ und „Gentlemen“. Mit Manomama hat sie es bundesweit zu Bekanntheit gebracht. Inzwischen sieht man sie nicht mehr in den großen Talkshows. Nicht, weil Manomama die Arbeit ausgegangen wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Es liegt daran, dass die Unternehmerin dazugelernt hat. Und einen bedrohlichen Grund gibt es auch.

Manomama – 2009 gegründet - ist nicht das erste Unternehmen von Sina Trinkwalder. Ende der 90er Jahre hatte sie mit ihrem ersten Mann bereits eine Werbeagentur gegründet. Die Welt war damals eine andere. „Es gab es sehr viele arbeitswillige Menschen, die keinen Zugang zu Erwerbsarbeit hatten“, sagt sie. Die Arbeitslosigkeit war hoch, besonders betroffen waren viele Frauen um die 50, die lange Jahre Kinder großgezogen hatten, Geld verdienen mussten, aber kaum eine Erwerbsbiografie hatten. In der früher stolzen, vom Strukturwandel geplagten Textilstadt Augsburg gründet Trinkwalder deshalb 2009 ihr Textilunternehmen und beginnt, Kleidung zu nähen. Bewusst stellte sie Frauen und Männer ein, die sonst auf dem Arbeitsmarkt keine Chance hatten.

Manomama: Vertrieb über Online-Shop und den Laden in Augsburg

Erst belächelt, gewinnt das Sozialunternehmen bald an Aufmerksamkeit. Manomama findet Freunde, die Kleidung Abnehmer. „Heute sind wir die einzige vollstufige Näherei in Deutschland“, sagt Trinkwalder. Das Spektrum reicht von feiner Spitzenunterwäsche und Trikotage über Jeans bis hin zu robusten Rucksäcken und Lederwaren. Der Verkauf erfolgt über den Online-Shop und ein Geschäft in der Innenstadt, in der Steingasse.

Bei Manomama fanden früher Menschen eine Arbeit, die sonst am Arbeitsmarkt keine Chancen hatten. Heute geht es um Nachhaltigkeit. Foto: Michael Kerler

Eine zimmergroße CNC-Maschine schneidet den bunten Stoff für die Einkaufstaschen zurecht. Die Bahnen müssen mit einer dünnen Folie abgedeckt werden „Komm, ich helf‘ Dir“, sagt Trinkwalder, zieht die Folie zurecht, streicht sie glatt. Der Mann an der Maschine ist Suley Kavak, noch der erste Mitarbeiter, den sie eingestellt hat. Inzwischen ist aus der hohen Arbeitslosigkeit von damals ein Fachkräftemangel geworden. Die Zahl der Bewerbungen geht von Jahr zu Jahr zurück, auch bei Manomama. „Eigentlich muss ich mich darüber freuen“, sagt Trinkwalder. „Manomama ist gegründet worden, um Menschen eine Chance zu geben, die keine hatten. Diese Art der Pionierarbeit ist vorbei.“ Man könnte aufhören, stattdessen wendet sich das Unternehmen Stück für Stück einer neuen Aufgabe zu. Während das Problem der Arbeitslosigkeit abnimmt, gewinnen Nachhaltigkeit und Klimaschutz an Bedeutung.

Aus Resten hochwertige Produkte machen: Upcycling statt Recycling

Gerade die Textilindustrie ist alles andere als nachhaltig. Es fallen Tonnen an Resten an, auch in Deutschland. Sina Trinkwalder und ihr Team machen es sich zu Aufgabe, aus den Resten Neues zu machen. Upcycling statt Recycling ist die Devise. „Es ist besser, mit regionalen Resten ein hochwertiges Produkt herzustellen statt mit billigem Neumaterial ein schlechtes Produkt, das auch noch rund um den Erdball gekarrt wird“, sagt sie. Trinkwalder bekommt Zuschnitt-Reste eines fränkischen Markisen-Herstellers und macht Rucksäcke für Obdachlose daraus, sie erhält Fliegengitter und fertigt daraus einen Rucksack-Diebstahlschutz, sie bekommt Dichtungsfilzreste und verarbeitet sie zu Buchschonern. Im Lager stapeln sich Stoffballen mit geretteten Stoffen bis zur Decke. In ihrem Büro ist der Schreibtisch übervoll, eine Filzpinnwand ist gespickt mit Zettelchen, Zuschnitten und Figürchen, in der Ecke lehnen Stoffbahnen.

Manomama ist den Beweis angetreten, dass man ein Unternehmen fair führen kann und Textilproduktion in Deutschland möglich ist. Foto: Michael Kerler

Aus dem geretteten Material Ideen zu generieren, ist ihre liebste Aufgabe. Kürzlich hat sie 200.000 Reißverschlüsse in Gold bekommen. Leicht ist es nicht, immer Neues voranzutreiben. Aber es macht Freude. „Uns gibt es seit 15 Jahren, wir haben keine Schulden bei der Bank, wir haben nie Fördermittel bekommen, eine schwarze Null reicht uns. Es ist anstrengend, ja, aber wenn man weiß, warum man die Dinge tut, motiviert es“, sagt die Unternehmerin.

Sina Trinkwalder: „50 Mitarbeiter sind eine ideale Größe“

Zu Hochzeiten hatte Manomama 150 Mitarbeiter, heute sind es rund 50. Für Sina Trinkwalder ist es eine „ideale Größe“, wachsen will sie nicht. „Bei uns kennen heute alle einander“, sagt sie. „Jeder weiß um die Stärken und Schwächen des anderen, jeder darf sein, wie er will. Manchmal heißt es, jeder ist ersetzbar, aber das stimmt nicht, jeder ist einzigartig.“ Das hört sich idyllischer an als es ist. Denn wo Menschen aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen zusammentreffen, entstehen Konflikte. Nicht selten muss die Chefin vermitteln. „Jeder Konflikt, den wir hier auf kleiner Ebene haben, ist Folge dessen, was auf der großen Ebene verfehlt wurde“, sagt sie. Der Krieg aus der Ukraine und Israel lassen grüßen, die Debatten um Bürgergeld und Integration. Und doch ist die Unternehmerin überzeugt, dass das Miteinander ein Wert an sich ist: „Wir haben uns mit der inzwischen vierten oder fünften Stufe der Industrialisierung und der Globalisierung vom Menschen wegbewegt. Früher hat man statt im Supermarkt beim Bäcker und Metzger eingekauft - und wenn die Wurst nicht geschmeckt hat, hat man es ihm am nächsten Tag gesagt. Diese Beziehungen sind leider verlorengegangen, das Homeoffice ist Endausbaustufe unpersönlicher Beziehungen“, findet sie.

Sina Trinkwalder mit einem kleinen Teil ihrer geretteten 200.000 Reißverschlüsse. Foto: Michael Kerler

Mehrere Bücher hat Sina Trinkwalder inzwischen geschrieben, war häufig im Fernsehen zu Gast. Was sie sagt – und vielleicht, wie sie es sagt, nämlich direkt, unverblümt – gefällt nicht allen. Die Anfeindungen wurden massiv. Als sie in Briefen bedroht wird, wechselt sie den Wohnort.

Rückzug aus der bundesweiten Öffentlichkeit nach Bedrohungen

Im Jahr 2019 zieht Sina Trinkwalder mit ihrem jetzigen Mann nach Hamburg. Bundesweiten Talkshows dreht die Mutter eines erwachsenen Sohnes den Rücken zu. „Ich habe zwölf Jahre lang für Fairness geschrien. Ich habe den Beweis erbracht, dass es funktioniert. Aber ich kann nicht immer schreien. Ich kämpfe immer noch für Fairness, aber ich mache es im Stillen.“

Manomama-Jeans in der Fertigung. Foto: Michael Kerler

Fast jede Woche ist sie nun tageweise in Augsburg. In der restlichen Zeit muss Manomama ohne sie funktionieren: „Ich habe meinen Ladys immer gesagt: Stellt Euch vor, ich fahre gegen einen Baum! Da haben sie erwidert: Du hast doch gar kein Auto! Ja, stimmt. Aber stellt Euch vor, der Zug entgleist.“ Und es funktioniert. Ihr Team schlägt sich hervorragend, wenn sie in Hamburg ist. Oder in der Toskana, wo sie unlängst mit ihrem Mann im Urlaub war und ein altes Pfarrhaus entdeckt und gekauft hat. Das Schmuckstück aus Stein wird nun Stück für Stück eigenhändig renoviert. Dann rührt die Unternehmerin Kalkputz an. Urlaubmachen sei einfach nicht ihres.

Unternehmer müssen „Lust auf Zukunft“ haben

Geboren in Oettingen in Bayern hat Sina Trinkwalder Abitur gemacht, als Journalistin gejobbt, zweimal das Studium abgebrochen, sich dafür als Autodidakt das Nähen beigebracht, sonst würde es Manomama nicht geben. „Für mich ist es wichtig, permanent Neues zu lernen und neugierig zu bleiben, immer in Bewegung“, sagt sie. „Lust auf Zukunft zu haben, das ist es, was wir Unternehmer vorleben müssen.“

Dann wendet sie wieder ihren „Ladies“ zu, den schwarze T-Shirts und den 200.000 Reißverschlüssen.

Was daraus entsteht? Es wird ihr etwas einfallen.

Manomama hat es sich zur Aufgabe gemacht, zum Teil Stoffe zu nutzen, die sonst entsorgt werden würden. Foto: Michael Kerler