Windräder bringen Bayerns Bürgern Geld

Bayerns Bürger sollen vom Ausbau von Windenergie und Sonnenstrom profitieren. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Demnach soll der Landtag im Herbst ein bayerisches Beteiligungsgesetz erlassen, wonach Betreiber neu errichteter Windenergie- und Photovoltaikanlagen (ab einem Megawatt Leistung) Kommunen und Bürgern eine Beteiligung anbieten müssen. Das soll Widerstände vor Ort überwinden helfen. In Bundesgesetzen ist bislang die Beteiligung von Anrainer-Kommunen vorgesehen, beruht aber auf der Freiwilligkeit der Betreiber.

Laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) ist vorgesehen, den Kommunen 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde zu zahlen, betroffene Bürger könnten mit 0,1 Cent rechnen. Dies könne bereits ab Anfang kommenden Jahres gelten. Während Bayern beim Ausbau der Sonnenenergie im bundesweiten Vergleich vorn liegt, hinkt es bei der Windkraft hinterher. Die Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 1.000 neue Windenergieanlagen in Bayern zu initiieren und die jährliche Solarstromerzeugung auf 40 Terawattstunden zu steigern.

Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in München gibt es in Bayern Pläne für mehr als 500 neue Windräder. In den ersten fünf Monaten 2024 wurde für 90 Windräder die Genehmigung beantragt, 16 wurden genehmigt. In Nordrhein-Westfalen waren es nach den Zahlen des Landesverbandes Erneuerbare Energien im selben Zeitraum 225 Genehmigungen. Danach standen von 250 Windrädern, die im ersten Halbjahr 2024 in Deutschland in Betrieb gingen, ganze vier in Bayern.