Wie Friedrich Merz Schwabens Wirtschaft enttäuscht hat

Ausgerechnet auf dem Feld, auf dem die Deutschen Friedrich Merz am meisten zugetraut hatten, verliert der Kanzler in Wartestellung immer mehr an Boden: Wirtschaftsvertreter laufen Sturm gegen das, was nach den Verhandlungen von CDU, CSU und SPD bislang auf dem Tisch liegt. Gigantische Schuldenpakete statt mutiger Reformen sind nicht das, wofür viele den Kandidaten der Union gewählt hatten. Und die Zeit drängt – erst recht, weil US-Präsident Donald Trump für April Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf deutsche Autos angekündigt hat und damit eine der wichtigsten Branchen ins Visier nimmt.

Michael Stifter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedrich Merz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wirtschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis