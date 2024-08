Scholz verspricht Rettung der Meyer Werft

Für die in schwere Turbulenzen geratene Meyer Werft in Papenburg ist Rettung in Sicht. Am Donnerstag nahm Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an einer Betriebsversammlung des Unternehmens in Niedersachsen teil und versprach die Unterstützung des Bundes. „Die Meyer ist ein Trumpf, den wir nicht aufgeben dürfen und den wir nicht aufgeben werden“, sagte Scholz.

Wie die Rettung konkret aussehen könnte, erläuterte der Kanzler nicht. Er bestätigte aber indirekt Medienberichte, nach denen der Sanierungsplan einen direkten Einstieg des Staates vorsieht. „Wenn jetzt der Bund und auch das Land hier für eine gewisse Zeit einsteigen, dann tun sie das nicht, um immer Partner zu bleiben ‑ wir sind keine Schiffbauer ‑, sondern um die Grundlage für eine gute Zukunft auf privatwirtschaftlicher Basis zu legen“, sagte Scholz. Ähnliches sei auch in anderen Fällen gelungen, etwa bei der Lufthansa und dem Touristikkonzern TUI.

Der Staat will das Unternehmen für begrenzte Zeit übernehmen

Der zuständige Bezirksleiter der IG-Metall Küste, Daniel Friedrich, begrüßte die Pläne: „Durch den geplanten Einstieg von Bund und Land werden nicht nur die Standorte Papenburg und Rostock gerettet, sondern wichtige Teile des Schiffbaus in ganz Deutschland“, lässt sich Friedrich in einer Pressemitteilung zitieren.

Bereits in den vergangenen Tagen war in mehreren Medien spekuliert worden, dass Bund und Land mit jeweils rund 900 Millionen Euro bürgen sowie mit einem Einsatz von je 200 Millionen Euro zeitlich begrenzt die Mehrheitsanteile an der Werft übernehmen könnten. Ziel sei es, bis Ende 2027 einen Investor zu finden, bis dies gelinge, wäre die Meyer Werft quasi ein Staatsbetrieb. „Mit dieser vorbildlichen Industriepolitik über Parteigrenzen hinweg werden Werftkapazitäten und tausende Arbeitsplätze in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern gesichert“, heißt es weiter von IG-Metall-Mann Friedrich.

Der NDR berichtet, die bisherige Eigentümerfamilie Meyer solle im neuen Aufsichtsrat mit einem Sitz vertreten sein und ein Rückkaufsrecht für ihre Anteile erhalten. Laut dem Bericht verlangten Bund und Land für ihr Engagement aber Zinsen. Über die Details der Vereinbarung werde aber weiter gerungen. Auch Scholz sagte am Donnerstag, es liefen noch Gespräche. Der Bundestag und die EU-Kommission müssten den Plänen ebenfalls zustimmen. Er habe aber die klare Erwartung, dass alle anderen Beteiligten mitziehen.

Das Auftragsbuch der Werft ist prall gefüllt

Bereits zuvor hat das Unternehmen eine weitere Bedingung aus einer Grundsatzeinigung mit der Gewerkschaft umgesetzt und im Rahmen eines Konzernumbaus die rechtliche Basis für einen Konzernbetriebsrat und einen mitbestimmten Aufsichtsrat geschaffen. Die Meyer Werft war in Schieflage geraten, weil während der Corona-Pandemie viele Kunden ihre Aufträge zurückstellten. Hinzu kamen später die drastischen Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs, die in den Verträgen nicht mitverhandelt waren. In der Branche ist es zudem üblich, dass die Unternehmen die teuren Schiffsprojekte zu einem Großteil vorfinanzieren. Nach eigenen Angaben braucht die Werft dafür 2,8 Milliarden Euro bis Ende 2027.

Die Auftragsbücher der Werft sind voll. Erst Mitte August gab das Unternehmen bekannt, den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte erhalten zu haben. Der Disney-Konzern hat vier weitere Kreuzfahrtschiffe bestellt, die zwischen 2027 und 2031 ausgeliefert werden sollen. Neben nun zehn Kreuzfahrtschiffen stünden noch ein Forschungsschiff sowie der Stahlbau für vier Offshore-Konverterplattformen in den Büchern. Insgesamt belaufe sich der Auftragsbestand somit auf über elf Milliarden Euro.