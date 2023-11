Bundeswehr

07:58 Uhr

Sondervermögen: Deutsche Beschäftigte im Flugzeugbau sind wütend

Schätzungsweise 3000 bis 3500 Mitarbeiter von Airbus Helicopters haben im Werk in Donauwörth an einer Kundgebung teilgenommen und kritisieren die Bundesregierung.

Plus Bisher fließen die 100 Milliarden für die Bundeswehr vor allem in US-Flugzeuge, kritisieren IG Metall und Airbus-Manager. In Donauwörth entlädt sich der Unmut, auch in Manching rumort es.

Von Wolfgang Widemann, Michael Kerler Artikel anhören Shape

Eine Zeitenwende hatte Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine 2022 ausgerufen. Insbesondere die Bundeswehr soll einen höheren Stellenwert bekommen und besser ausgerüstet werden. Doch bei den Hightech-Aufträgen kommt zu wenig in der deutschen Luftfahrtindustrie an, warnt die IG Metall in seltener Einigkeit mit Unternehmensvertretern. Der Unmut ist groß. Die Gewerkschaft hat deshalb aus Protest eine bundesweite Aktionswoche an mehreren Standorten ausgerufen. "Die Bundesregierung hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Modernisierung der Bundeswehr aufgelegt. Trotzdem droht der militärischen Luftfahrtindustrie in Deutschland der Absturz", warnt die IG Metall. Der Grund sei, dass das Geld hauptsächlich für Flugzeuge und Hubschrauber aus US-amerikanischer Produktion ausgegeben werde.

In Donauwörth protestierten am Freitag rund 3000 bis 3500 Beschäftigte bei Airbus Helicopters im Rahmen der Aktionswoche. Gewerkschaft und Management appellierten an die Bundesregierung, im Sinne der Unternehmen zu handeln und diesen ebenfalls Aufträge zukommen zu lassen, um so die Fähigkeiten der Branche und damit Arbeitsplätze mittel- und langfristig zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen