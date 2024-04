Themenwoche Zukunft

ChatGPT im Hörsaal: Wie künstliche Intelligenz das Studieren verändert

Plus Von der Code-Zeile bis zur ganzen Hausarbeit: ChatGPT und Co sind längst an den Hochschulen angekommen. Drei Studierende an der TH Augsburg geben Einblicke.

Von Philipp Nazareth

Literaturrecherchen zählen bei Studierenden zu den eher unbeliebteren Aufgaben. Auch der 22-jährige Erik verbrachte früher viel Zeit damit, für seine Hausarbeiten die Online-Kataloge der Hochschulbibliothek nach geeigneten Lehrbüchern und Aufsätzen zu durchsuchen. Dass sich ein vielversprechender Titel am Ende auch als passend herausstellte, war nicht immer sicher. Heute, knapp drei Jahre nach Beginn seines Studiums im Fach Wirtschaftspsychologie, ist Erik nicht mehr auf die Suchfunktion seiner Bibliothek angewiesen. Bei seinen Recherchen unterstützt ihn schon lange eine künstliche Intelligenz, kurz KI.

Spätestens seit das Unternehmen OpenAI im Herbst 2022 seinen Online-Chat-Roboter ChatGPT kostenlos zur Verfügung gestellt hat, nutzen immer mehr Menschen KI-Anwendungen in ihrem Alltag. Auch aus deutschen Hochschulen und Universitäten ist die neue Technologie nicht mehr wegzudenken. Aber was heißt das eigentlich, Studieren mit KI? Nachgefragt bei drei Studenten an der Technischen Hochschule Augsburg.

