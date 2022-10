Cosco gibt Anteile auf: Chinesische Beteiligung am Duisburger Hafen endet

Die chinesische Beteiligung hat am Duisburger Hafen still und heimlich geendet. Diese Meldung fällt mitten in die Diskussion um Chinas Einfluss in Deutschland.

Am Hamburger Hafen dreht sich derzeit vieles um China und seinen Einfluss. Der chinesische Staatskonzern Cosco plant einen Einstieg bei einem Containerterminal, welcher für kontroverse Diskussionen führt. Im Schatten von Hamburg ereignet sich unterdessen eine spannende Kehrtwende am Duisburger Hafen. In der Hauptrolle: ebenfalls Cosco.

Duisburger Hafen: Cosco gab Anteile bereits im Juni ab

Cosco hat in Duisburg seine Anteile an dem Bau eines Containerterminals aufgegeben. Das verkündete die Hafengesellschaft Duisport am Dienstag im WDR. Zuvor hatte die Rheinische Post darüber berichtet.

Das Projekt in Duisburg war Anfang des Jahres vorgestellt worden. Auf 235.00 Quadratmetern soll das größte Hafenterminal entstehen, welches das größte im europäischen Binnenland darstellt. Kostenpunkt: Rund 100 Millionen Euro. Cosco war mit 30 Prozent an dem Duisburger Projekt beteiligt. Die chinesische Reederei hat die Anteile bereits im Juni verkauft. Sie wurden von der Duisburger Hafengesellschaft übernommen. Das bedeutet, dass Cosco die Anteile bereits loswurde, als die Diskussionen um den chinesischen Einfluss, welcher durch Cosco in Deutschland entstehen könne, noch gar nicht richtig Fahrt aufgenommen hatten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Einfluss von China in Deutschland: Diskussionen um Cosco auf dem Höhepunkt

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine mehren sich die Stimmen in Deutschland, welche von einer Abhängigkeit vor China warnen. Das ist wenig verwunderlich, da die Abhängigkeit von Russland mehr als deutlich wurde. Es kommt hinzu, dass China die Drohungen intensiviert hat, die Insel Taiwan wenn nötig mit Gewalt zu erobern. Die wirtschaftliche Abhängigkeit gerät dadurch noch mehr in den Fokus.

"Für die Zukunft heißt es, wir müssen Lehren ziehen und die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht, das gilt gerade auch gegenüber China", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstagabend bei seinem Besuch in der Ukraine in der ARD: "Es kommt sehr darauf an, dass wir sehr viel intensiver mit den Nachbarn Chinas reden, die sicherlich nicht unsere Handelsbeziehungen, wirtschaftlichen Beziehungen zu China ersetzen können. Aber Südostasien ist ein Raum mit 700 Millionen Einwohnern, wo ich glaube, wir das Verhältnis zu Ostasien neu ausbalancieren können."

Warum Cosco aus dem Duisburger Projekt ausgestiegen ist, wurde nicht bekannt. Beide Seiten haben Stillschweigen vereinbart. Der Hafen lässt auf die Frage offen, warum erst jetzt über den Ausstieg der Chinesen berichtet wurde. Die Hafengesellschaft in Duisburg ist komplett in öffentlicher Hand. Die Stadt Duisburg hält ein Drittel, das Land NRW die zwei weiteren Drittel.

Lesen Sie dazu auch