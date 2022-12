China öffnet sich: Was bedeutet das für die deutsche Wirtschaft?

Plus Für die deutsche Wirtschaft ist China von erheblicher Bedeutung. Dass nun das Ende der Null-Covid-Politik da ist, begrüßen die Unternehmen. Aber es bleiben Risiken.

China öffnet sich. Nach fast drei Jahren mit Lockdowns, Massentests und strengen Regularien ist das Ende der Null-Covid-Politik da, Aufhebung der Einreise-Quarantäne inklusive. All das hat wirtschaftliche Konsequenzen. Die Frage ist, ob es gute Folgen sind oder ob sie die von der Energiekrise hart getroffenen deutschen Unternehmen zusätzlich belasten?