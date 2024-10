Ein Jugendlicher ist bei einem Unfall mit seinem Fahrrad in Darmstadt schwer verletzt worden. Der 15-Jährige stieß mit dem Auto eines 34-Jährigen auf einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei mitteilte. Warum es dazu kam, ist noch unklar. Der Teenager kam in eine Kinderklinik. Die Kreuzung blieb nach dem Unfall am Mittwochnachmittag mehrere Stunden gesperrt.

