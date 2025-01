Immer mehr Frauen im absoluten Top-Management

Zum Beispiel Bettina Orlopp. Sie ist die erste Vorstandsvorsitzende der Commerzbank, eines der größten deutschen Geldhäuser mit über 150-jährigen Geschichte. 54 Jahre alt, promovierte Betriebswirtin, Aufstieg bei der Unternehmensberatung McKinsey, 2014 Wechsel zur Commerzbank, seit 2017 im Vorstand, seit Oktober 2024: Vorstandsvorsitzende.

Damit ist die verheiratete Mutter zweier Kinder eine von inzwischen immerhin Dreien innerhalb der 40 größten am deutschen Aktienmarkt notierten Unternehmen (Dax 40). Das geht aus der jüngsten Vorstandsstudie der international tätigen Personalberatung Russell Reynolds hervor. Zentrales Ergebnis der Erhebung: Frauen bauen ihren Einfluss in der Wirtschaft aus: Erstmals werden zumindest drei Dax-40-Konzerne von Chefinnen geführt, erstmals sind über ein Viertel der Dax-40-Vorstände weiblich. Seit 2020 hat der Anteil der Frauen im Top-Management von 13,3 Prozent um zwölf Punkte auf 25,4 Prozent zugenommen. Höchststand.

Bettina Orlopp: Erste Vorstandsvorsitzende der Commerzbank

Orlopps Kolleginnen an der Spitze im absoluten Top-Management sind: Karin Rådström (45) vom weltweit größten Nutzwerkfahrzeugherstellers Daimler Truck und Bélen Garijo (64) - Chefin von rund 63.000 Mitarbeitenden des Chemie- und Pharmariesen Merck. Während die gebürtige Solingerin Orlopp und die Schwedin Rådström erst seit Oktober 2024 ganz oben angekommen sind, trägt die spanische Fachärztin für klinische Pharmakologie Garijo schon fast vier Jahre die Gesamtverantwortung für Merck.

Icon Vergrößern An die Spitze von Daimler Truck: Managerin Karin Radström. Foto: Jonas Walzberg/dpa Icon Schließen Schließen An die Spitze von Daimler Truck: Managerin Karin Radström. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Aber auch eine Chefetage tiefer tut sich etwas: Elf neue Frauen finden sich den Angaben zufolge in den Dax-40-Vorständen. Vier davon seien „intern entwickelt“ worden wie es in der Sprache der Personaler heißt und stammen also aus ihren Unternehmen. Die anderen sieben wurden extern berufen.

Frauenquote im Top-Management: An der Spitze liegt Großbritannien

Im internationalen Ranking überholt Deutschland damit Dänemark und schließt zu Finnland auf. Damit verbessert sich der Dax im internationalen Vergleich um mehrere Ränge und gehört nun bei der Frauenquote im Top-Management zu den sechs führenden Indizes Europas. An der Spitze liegt Großbritannien.

Icon Vergrößern Seit Mai 2021 an der Spitze von Merck: Belén Garijo. Foto: Arne Dedert, dpa Icon Schließen Schließen Seit Mai 2021 an der Spitze von Merck: Belén Garijo. Foto: Arne Dedert, dpa

Zwei Dax-Unternehmen haben über 50 Prozent Frauen im Vorstandsgremium - die Commerzbank und Siemens Healthineers. Porsche SE, also die Porsche Automobil Holding, hat laut Russell Reynolds als einziger Dax-40-Konzern keine Frau in der Top-Management-Etage. Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft ist allerdings nicht zu verwechseln mit der Porsche AG. Der Stuttgarter Edelautohersteller hat mit Beschaffungsvorständin Barbara Frenkel immerhin eine (und die erste) Frau in der höchsten Führungsetage.

Frauenanteil deutlich erhöht

Der Studien-Autor von Russell Reynolds, Jens-Thomas Pietralla, ordnet deren Ergebnis so ein: „Der Anteil von Frauen in Vorständen hat die 25-Prozent-Marke schneller überschritten als von vielen erwartet. Auch in die Besetzung von CEO-Positionen ist endlich Bewegung gekommen. Es zeigt sich, dass Gender-Diversity kein Schönwetter-Thema ist, sondern in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiter an Bedeutung gewinnt.“ Der Personalberater betont indes, dass die eigentliche Herausforderung bleibe, einen ausgewogenen Geschlechteranteil über alle Führungsebenen hinweg zu erreichen.

Laut Allbright-Stiftung, einer gemeinnützigen Einrichtung, die sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt, bleibt Großbritannien das Vorbild. Innerhalb kurzer Zeit sei es dort gelungen, den Frauenanteil deutlich zu erhöhen: „In den 40 größten börsennotierten Unternehmen des Landes ist jetzt jedes dritte Vorstandsmitglied eine Frau, in den Aufsichtsräten herrscht fast Parität und die gute Entwicklung geht weiter.“ Das öffentliche Bewusstsein für Chancengleichheit und Diversität sei dort stark, entsprechend höher die Erwartungen an Unternehmen.