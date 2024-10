Bahn-App „DB Navigator“ gestört - Cyberangriff ausgeschlossen

Die App der Deutschen Bahn „DB Navigator“ ist derzeit gestört. Wegen technischer Probleme kommt es seit Montagvormittag zu Einschränkungen bei der Buchungs- und Auskunftsapp. Die DB-Navigator-App stehe nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer vollständig zur Verfügung, teilte der bundeseigene Konzern mit. Zuvor hatte die Nachrichtenplattform Netzwelt berichtet. Demnach habe es viele Leserinnen und Leser gegeben, die über den Störungsmelder der Seite Probleme gemeldet hätten.

DB Navigator: App der Deutschen Bahn gestört

„Die Ursache der Störung wird untersucht“, hieß es vonseiten der Bahn. Ein Cyber-Angriff könne ausgeschlossen werden. Die IT-Fachleute arbeiteten derzeit an der Lösung des Problems. Wie lange die Störungen noch andauern, blieb unklar. Betroffen sind offenbar sowohl iOS- als auch Android-Geräte. Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern wird beispielsweise ein Verbindungsfehler angezeigt mit der Meldung: „Es konnte keine Verbindung zum Server aufgebaut werden. Bitte versuchen Sie es später erneut.“ Auch ist teilweise kein Zugriff auf bereits gekaufte Tickets oder Fahrpläne möglich.

Wer ebenfalls von dem Problem betroffen ist, der kann sich - wenn es rein um den Aufruf von Fahrplänen oder den Kauf von Tickets geht - auf der Webseite der Deutschen Bahn behelfen. Dort sind Fahrplanauskünfte und der Ticketkauf weiter möglich.

Störung bei Bahn-App: Wie Sie trotzdem Tickets buchen können

Da es bei einigen Nutzerinnen und Nutzern in der App offenbar vorgekommen war, dass Tickets infolge der Störung doppelt gebucht wurden, schrieb die Bahn bei X an einen User gerichtet: „Doppelt abgebuchte Tickets kannst du zur Erstattung einreichen an fahrkartenservice@bahn.de“. (mit dpa)