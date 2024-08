Streik-Ankündigung bei Lufthansa-Tochter Discover Airlines

Die Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit kündigten für die Lufthansa-Tochter Discover Airlines in der kommenden Woche einen Streik an. Pilotinnen und Piloten sowie das Kabinenpersonal sollen ihre Arbeit zwischen Dienstag und Freitag niederlegen. Das teilten die Gewerkschaften am Sonntagabend in Frankfurt mit.

Streik bei Lufthansa-Tochter zwischen Dienstag und Freitag

Der Streik beginne demnach in der Nacht zum Dienstag um 00:01 Uhr und ende am Freitag um 23:59 Uhr. Ziel des Ausstands sei der Abschluss eines Vergütungstarifs und Manteltarifs für die fliegenden Beschäftigten. Discover Airlines war bis 2023 unter dem Namen Eurowings Discover bekannt.

Die Gewerkschaften riefen Flugreisende dazu auf, regelmäßig den Status ihrer Flüge zu überprüfen. In der Vergangenheit konnte bei Streiks ein Ersatzflugplan organisiert werden. Discover Airlines ist dazu verpflichtet, seine Kundinnen und Kunden zu entschädigen, aber nur falls der Streik als „außergewöhnlicher Umstand“ gewertet wird. In jedem Fall haben Reisen aber einen Anspruch auf Unterstützungsleistungen, Verpflegung und Unterbringung. (AZ mit dpa)