Von hier gehen Millionen Bonbons in alle Welt

Über dem Gelände liegt ein leicht fruchtig-süßer Duft, wie am Zuckerwattestand auf dem Volksfest. Aus Rohren dampft es und wer das Gebäude betritt, fühlt eine Neugier, als würde man gleich in Willi Wonkas Schokoladenfabrik aus dem Kinofilm eintauchen. Das Unternehmen Eduard Edel stellt seit 160 Jahren in Donauwörth Bonbons her und führt eine aus Wien stammende Zuckerbäcker-Kunst fort: Eduard Edel ist bekannt für Seidenglanz-Bonbons, legt Wert auf Handwerk und punktet damit weltweit auf großen Exportmärkten. Zugleich hat das Unternehmen in Maschinen und Geräte investiert, um den Weg in die Zukunft zu gehen.

Michael Kerler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis