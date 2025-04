Erzeugt Bayern zu viel Solarstrom?

Deutschland liegt nun mal nicht in den Subtropen und hat ausgeprägte Jahreszeiten. Eine Solaranlage produziert im Sommer einen Überschuss und im Winter einen krassen Mangel. Ich kenne keinen wirtschaftlich umsetzbaren Energiespeicher, der diesen Anforderungen gerecht werden würde. Smart Meter können das Problem nur geringfügig entschärfen aber nichts an der Ursache ändern. Alle guten, grünen politischen Vorsätze scheitern an der Unerbittlichkeit der physikalischen Gesetze. Die Natur hingegen hält in der energiearmen Zeit Winterruhe, die Pflanzen nutzen Zucker, die Tiere Fett als Energiespeicher zum Überleben. Nur wir Menschen wollen unsere ressourcenfressende Infrastruktur 24/7 am Laufen halten und wundern uns, warum das mit Solarenergie nicht funktioniert. Würde es vielleicht, aber dazu müsste man den Solarstrom in den Wüstengebieten erzeugen und mit Gleichstromtrassen in die Industriezentren transportieren.