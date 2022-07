Energiekrise

vor 17 Min.

Poker um den bayerischen Gasspeicher jenseits der Grenze in Österreich

Plus Der für Bayern wichtigste Gasspeicher liegt in Österreich, ist er aber nicht an das dortige Netz angeschlossen. Das will die Regierung in Wien jetzt ändern. Ökonom Felbermayr begrüßt den Schritt.

Kein Zweifel: In Bayern steigt in Sachen Gasversorgung die Nervosität. Ein Grund dafür ist der Gasspeicher Haidach im österreichischen Salzburg – und die Frage, wie dessen Speicherkapazitäten vor dem kommenden Winter zwischen deutschen und österreichischen Energieversorgern aufgeteilt werden sollen. Für Bayern ist Haidach – der zweitgrößte Speicher in Mitteleuropa – von entscheidender strategischer Bedeutung, bislang ist er nur an das Netz auf deutscher Seite angeschlossen. Jetzt aber soll die Anlage auch an das österreichische Netz angeschlossen werden. Man werde "Haidach für Österreich nutzbar machen", sagte Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Dienstag in Brüssel. Offiziell freilich betonen die Regierungsspitzen von Bayern und Österreich gegenseitiges Einvernehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

