Energiewende

17:45 Uhr

Osram würde in Schwabmünchen gerne grünen Wasserstoff erzeugen

Plus Der Lichtspezialist Osram überlegt für sein Werk in Schwabmünchen die Anschaffung eines Elektrolyseurs. Die bayerische Wirtschaft fordert bessere Rahmenbedingungen für Investitionen in die Energiewende.

Von Michael Kerler

Das Unternehmen Osram überlegt, an seinem Standort in Schwabmünchen in die Produktion von Wasserstoff einzusteigen. "Wir prüfen die Installation eines Elektrolyseurs", sagte Werks- und Betriebsleiter Ingo Hild auf einer Pressekonferenz der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, kurz vbw. Die Produktion von Wasserstoff wäre "ein Zukunftsthema für unsere Region", sagt er. Elektrolyseure sind industrielle Anlagen, um mithilfe von Strom Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Die Wasserstofferzeugung gilt als Schlüsseltechnologie der Energiewende.

