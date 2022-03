Dreifach so teuer: Erdgas Schwaben hebt Tarif für Neukunden stark an

Plus Explodierende Gaspreise durch den Ukraine-Krieg treffen jetzt Verbraucher in der Region. Wer bei Erdgas Schwaben einen neuen Gasvertrag abschließt, muss ein Mehrfaches früherer Tarife zahlen.

Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine auf die Energiepreise werden jetzt auch in unserer Region sichtbar. Erdgas Schwaben führt für Neukundinnen und Neukunden einen neuen, deutlich höheren Grundversorgungstarif ein. Dieser liegt mehr als das Dreifache über dem Niveau der normalen Gas-Grundversorgung.