EVG kündigt Streik an: Zugausfälle und Verspätungen am Freitag

Die Bahngewerkschaft EVG hat einen weiteren Warnstreik angekündigt: Am Freitag sollen die Beschäftigten bundesweit für mehrere Stunden ihre Arbeit niederlegen.

Weitere Zugausfälle und Verspätungen stehen kurz bevor: Für den Freitag, 21. April, hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Das gab die EVG am Mittwochmorgen in einer Pressekonferenz bekannt. Demnach soll der Bahn-Streik mit dem Betriebsbeginn um 3.00 Uhr starten und um 11.00 Uhr enden.

EVG: Streik am Freitag bringt Zugausfälle und Verspätungen

"Wir setzen ein deutliches Zeichen, dass wir nicht die Fahrgäste sondern die Unternehmen treffen wollen, indem wir diesmal zu einem zeitlich befristeten Warnstreik in den frühen Morgenstunden aufrufen", sagte EVG-Vorstandsmitglied Cosima Ingenschay.

Im Nah- und Fernverkehr wird müssen sich Fahrgäste trotzdem auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Der Nahverkehr der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen dürfte am Freitag nach 11.00 Uhr wieder weitgehend normal ablaufen, im Fernverkehr könnte es den ganzen Tag über Probleme geben, da die Züge am Freitagmorgen nicht auf die Schienen gebracht werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

EVG kündigt Streik am 21.04. an: Tarifverhandlungen mit DB sind festgefahren

Der Tarifkonflikt zwischen EVG und der Deutschen Bahn und etwa 50 weiteren Bahnunternehmen scheint festgefahren. Die Gewerkschaft will nun noch mehr Druck auf die Arbeitgeber ausüben, "die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können". So hieß es in der Einladung zur Pressekonferenz.

Die EVG fordert für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 650 Euro mehr Lohn im Monat. Bei den oberen Einkommen sollen es zwölf Prozent mehr sein. Mit den Bahnunternehmen befindet sich die Gewerkschaft in der zweiten Verhandlungsrunde. Am Mittwoch steht das nächste Treffen mit dem Unternehmen Transdev an, weitere Verhandlungen mit der Deutschen Bahn sind für die kommende Woche geplant. DB hatte eine Einmalzahlung bis zu 2500 Euro und fünf Prozent höhere Löhne angeboten. Für die EVG offenbar ein unzureichendes Angebot. Bei der Deutschen Bahn sind rund 180.000 der 230.000 Beschäftigten von den Tarifverhandlungen betroffen.

Ende März hatte die EVG gemeinsam mit der Verdi einen bundesweiten Streik abgehalten. Neben dem Regional- und Fernverkehr hatte bei diesem auch der Luftverkehr und sogar der Verkehr auf dem Wasser stillgestanden. Dieses Mal gab es keinen Kontakt zur Verdi. "Das haben wir nicht getan, da gibt es keine Abstimmung dieses Mal", sagte EVG-Tarifvorstand Kristian Loroch.