Die neue Macht der Arbeitnehmer

Es herrscht Vollbeschäftigung in der Region. Längst sind es die Unternehmen, die um qualifizierte Fachkräfte buhlen müssen. Der Mangel an Personal hat weitreichende Folgen.

Weniger arbeiten für das gleiche Geld. Dazu noch Vergünstigungen bei Partnerunternehmen in der Region und Wohlfühlatmosphäre im Betrieb. Was klingt wie der Forderungskatalog der Gewerkschaft für die nächste Tarifrunde, ist bei Florian und Magnus Wanner bereits Realität. Die beiden Brüder betreiben in Rückholz im Allgäu das „Panorama Land- und Wellnesshotel“ und haben sich einiges einfallen lassen, um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zu halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .