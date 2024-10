Staugefahr zum Ende der Herbstferien

Zum Ende der Herbstferien müssen Autofahrer mit deutlich mehr Verkehr auf den Straßen rechnen. Auf den Autobahnen 3, 5 und 7 könne es ab Freitagmittag besonders voll werden, teilte der ADAC in Frankfurt mit. Staugefahr bestehe auch rund um Ballungsräume wie Frankfurt und größere Baustellen zum Beispiel im Großraum Gießen. Wer volle Straßen umgehen möchte, sollte antizyklisch fahren und erst Samstagnachmittag oder Sonntagfrüh starten. Zudem kann vorab nach möglichen Alternativrouten geschaut werden.

Am Wochenende können Urlauber aus elf Bundesländern wegen der Herbstferien unterwegs sein. Diese Woche enden die Ferien in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein steht die zweite Ferienwoche an, in Bayern und Baden-Württemberg ist am kommenden Montag Ferienbeginn.