ICE-Verspätungen: Störung zwischen Marburg und Gießen

Bahnreisende auf der Strecke zwischen Marburg und Gießen müssen sich voraussichtlich bis zum Ende des Tages auf Verspätungen einstellen. Einzelne ICE-Züge verspäten sich um etwa 25 Minuten, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Betroffen sei die Verbindung von Stralsund oder Hamburg nach Karlsruhe über Hannover, Kassel-Wilhelmshöhe, Marburg und Frankfurt.

Grund für die Beeinträchtigungen seien Schäden an der Oberleitung: Aufgrund dessen können Züge demnach nur eingeschränkt auf der Strecke fahren. Die Deutsche Bahn riet Reisenden, sich vor Reiseantritt über die Internetseite, per App oder am Telefon über ihre Verbindung zu informieren.