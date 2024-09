Rekordsumme als Darlehen für kommunale Projekte

2024 fließt aus dem Hessischen Investitionsfonds laut Finanzministerium so viel Geld noch nie als Darlehen an Kommunen für einzelne Vorhaben wie den Bau oder die Sanierung von Schulen und Sportplätzen. «Über verschiedene günstige Darlehensformen können in diesem Jahr 142 Projekte mit insgesamt 327,7 Millionen Euro unterstützt werden», teilte das Ministerium in Wiesbaden mit.

Der weitaus größte Teil dieser Summe, gut 178 Millionen Euro, ist von den Kommunen für Schule und Bildung vorgesehen. «Weitere Schwerpunkte mit jeweils insgesamt rund 22 Millionen Euro sind Sport sowie Kinderbetreuung und Integration», erklärte Finanzminister Alexander Lorz (CDU). Rund 29 Millionen Euro sind für Wasser, Abwasser und Gewässerschutz, gut 21 Millionen Euro für Feuerwehr und Brandschutz sowie 19 Millionen Euro für Straßen- und Brückenbau vorgesehen.

«Die Verantwortlichen vor Ort in den Kommunen wissen am besten, was benötigt wird. Ich freue mich, dass wir als Land die kommunale Familie bei der Umsetzung dieser wichtigen Projekte mit einer günstigen Finanzierung unterstützen können», ergänzte Lorz. Der schon vor mehr als einem halben Jahrhundert eingerichtete Hessische Investitionsfonds bietet laut Finanzministerium Kommunen eine im Vergleich zum Kapitalmarkt in der Regel günstigere Finanzierung einzelner eingereichter Projekte.