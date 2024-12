Hier geht es mit Sicherheit nach oben

Die Menschen sind verschieden. Es gibt Große und Kleine, Ruhige und Laute und manche kommen mit so viel Energie zur Welt, dass sie scheinbar nie eine Pause brauchen. Zu Letzteren gehört wohl Ferdinand Munk. Der 63-jährige Inhaber und Geschäftsführer der Munk Gruppe aus Günzburg führt gern persönlich durch den Hauptstandort des Unternehmens, etwas außerhalb im Norden der Kreisstadt. Munk eilt durch die Tür in eine Produktionshalle hinein, grüßt rechts und links die Arbeiter an Maschinen und Werktischen, wartet kurz, bis man aufgeschlossen hat und erklärt in knappen Sätzen, was hier entsteht. Dann geht er schon weiter, verlässt die Halle auf der anderen Seite, spricht und zeigt im Gehen auf Stapel mit Aluminiumteilen und Maschinen.

