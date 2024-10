Die Krux der vernetzten Geräte: Was ist bei Insolvenz des Herstellers zu tun?

Andreas Mauer aus Weilheim in Oberbayern ist mit einem blauen Auge davongekommen. Nach dem verheerenden Unwetter im Juli wurde bei seinem Auto ein technischer Totalschaden festgestellt. „So bin ich noch einmal glimpflich aus der Sache herausgekommen“, sagt er. Mauer, von Beruf Automechaniker, fuhr ein E-Auto der Marke Fisker. Das US-amerikanische Start-up meldete im Frühsommer Insolvenz an, die Standorte in Österreich und Deutschland rutschten ebenfalls in die Pleite.

