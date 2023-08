Die Luftfahrtindustrie hat wieder richtig Schub

Plus Die Halbjahreszahlen der Branche zeigen, dass man auf dem Weg ist, die Flughöhen der Vor-Corona-Zeit zu erreichen. Gut für die Unternehmen, schlecht für die Umwelt.

Kurzer Rückblick in eine gar nicht so ferne Vergangenheit: Flugzeug neben Flugzeug stand da. Tausende. Geparkt und verteilt auf Flughäfen, Rollfeldern, auf Startbahnen, rund um den Globus. Vorübergehend nutzlos, in pandemischen Zwangsschlaf gesetzt. Auch der Münchner Flughafen wurde zum gigantischen Stehplatz. Damals, nachvollziehbar, entstand eine gewaltige Sehnsucht. Fernweh ist nur auf eine Art und Weise heilbar. Man muss auf und davon. Und daraus resultiert dieser Gegenschnitt: ein kurzer Blick auf die Internetseite des Flugtrackers "Flightradar24". Man sieht den heutigen Zustand der Branche: Die Himmel über den Kontinenten sind voller Flieger. Es sind wieder viele, viele Tausend.

Die Luftfahrtindustrie erlebt in diesen Sommerferien ein besonders sichtbares Comeback. Die Zahlen stimmen aus ihrer Sicht wieder ziemlich gut: Die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung (IATA) vermeldet, dass in der ersten Jahreshälfte die weltweit verkauften Passagierkilometer (RPK) um 47,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Man habe nun 94,2 Prozent des Vor-Covid-Niveaus erreicht.