Ein Bootshaus auf dem Land soll dem Hochwasser trotzen

Plus Im Juni 2013 stand im Haus von Familie Angermair in Niederbayern das Wasser vier Meter hoch. Ihr cleverer Neubau könnte nun sogar noch höhere Wasserstände schadlos überstehen.

Von Matthias Zimmermann

Es waren Tage, wie man sie nie erleben möchte. Ende Mai, Anfang Juni 2013 fing es an zu regnen und hörte einfach nicht mehr auf. Das Wasser in den Flüssen im Süden Bayerns stieg und stieg, bis irgendwann die Katastrophe unausweichlich war. Extremes Hochwasser, weiträumige Überschwemmungen, vielerorts neue Rekordpegelstände wie etwa in Passau, wo an der Donau am Abend des 3. Juni beinahe 13 Meter gemessen wurden – rund 70 Zentimeter mehr als 1954, beim bis dahin verheerendsten Hochwasser des Jahrhunderts. Mittendrin in den Fluten war Wolfgang Angermair. Er lebt mit seiner Familie im Ortsteil Mittich der Gemeinde Neuhaus am Inn, direkt an der bayerisch-österreichischen Grenze.

Er hat infolge der Überschwemmungskatastrophe nicht nur einigen Schaden erlitten, sondern auch bemerkenswerte Konsequenzen gezogen. Zwischen dem Inn und der Rott liegt ein Haus der Familie Angermair, ein alter Bauernhof, der zu diesem Zeitpunkt vermietet war. "Das Wasser stand bis zu vier Meter hoch im Gebäude, die Heizöltanks waren geflutet, das Gebäude war nach dem Hochwasser nicht mehr sanierbar", erzählt der 67-Jährige heute von der Katastrophe.

