Mit Roller unterwegs - Neunjähriger nach Unfall gestorben

Ein neunjähriger Junge ist nach einem Verkehrsunfall in Bergen (Landkreis Traunstein) an seinen schweren Verletzungen gestorben. «Sämtliche Versuche, sein Leben zu retten, waren vergeblich», teilte die Polizei mit.

Der Bub war am Montagnachmittag auf seinem Tretroller in der oberbayerischen Gemeinde unterwegs. Nach vorläufigen Erkenntnissen war er wohl am Ortsende von Bergen ungebremst vom Fuß- und Radweg auf die parallel verlaufende Kreisstraße von Bergen nach Staudach gewechselt. Dabei wurde er laut Polizei vom Auto eines 34-jährigen Mannes aus dem Landkreis Traunstein frontal erfasst. Das lebensgefährlich verletzte Kind wurde unter laufender Reanimation mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo es am nächsten Tag starb.