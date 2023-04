Galeria

06:58 Uhr

Verdi ruft Galeria-Mitarbeiter zu Streiks auf

Verdi ruft in Galeria-Filialen wieder zu Warnstreiks auf.

Nach den Warnstreiks am Karsamstag ruft Verdi Galeria-Beschäftigte auch am Mittwoch zur Arbeitsniederlegung auf. Dieses Mal sind auch Filialen in Bayern betroffen.

Von Svenja Moller