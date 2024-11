Moskaus Waffe wird stumpf

Der Gaspreis rückt erneut in den Fokus. Vor einem internationalen Schiedsgericht hat der österreichische Energiekonzern OMV in einem Verfahren gegen den russischen Gasriesen Gazprom Recht bekommen. 230 Millionen Euro zuzüglich Zinsen und sonstiger Kosten haben die Österreicher zugesprochen bekommen. Das Geld steht OMV als Wiedergutmachung für den Schaden zu, der durch die unregelmäßigen Gaslieferungen sowie deren gänzliche Einstellung im September 2022 in Deutschland entstanden ist. Russlands Reaktion kam prompt: Moskau wird seine Gaslieferungen nach Österreich von Samstag an stoppen. Das teilte OMV am Freitagabend mit.

Während Deutschland sich unter großen Schmerzen und Anstrengungen in kurzer Zeit frei gemacht hat von russischen Lieferungen, galt Österreich noch lange Zeit als abhängig von russischem Gas. OMV hat einen noch bis 2040 laufenden Abnahmevertrag mit Gazprom. Weil nicht damit zu rechnen ist, dass der Geschäftspartner Gazprom Export den Schaden ersetzt, plant der Konzern, die Summe mit den laufenden Gaslieferungen zu verrechnen. Dass dieses Vorgehen nicht ohne Folgen bleiben könnte, war klar. OMV hatte die Märkte bereits nach Verkündung des Schiedsspruches vor einem möglichen Lieferstopp Russlands gewarnt. Demnach geht es um eine Menge von etwa fünf Terawattstunden (TWh) pro Monat. Zum Vergleich: Deutschland verbrauchte im Januar 2024 im Monatsmittel 3,9 TWh pro Tag.

Der Gaspreis reagiert kaum

Doch das russische Erpressungspotenzial auf dem Gasmarkt ist deutlich geschrumpft. Die Großhandelspreise für Gas sind zwar in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen. Nach Meinung vieler Analysten war es aber vor allem die unsichere Lage in Nahost, die den Höhenflug befeuerte. Bis zur Bekanntgabe des Lieferstopps hat der Rohstoff zum Wochenschluss wieder leichter notiert. Danach ist der Kurs ins Positive gedreht. Eine Erklärung dafür dürfte sein, dass auch Österreich seine Abhängigkeit von russischem Gas inzwischen überwunden hat.

Das bekräftigte der Konzern OMV in seiner Mitteilung über den Schiedsspruch. Man habe inzwischen ausreichend Liefer-Kapazitäten an nicht russischem Gas aufgebaut. Vor allem norwegisches Gas und zusätzliche langfristig eingekaufte Volumina aus verflüssigtem Gas (LNG) garantierten die Lieferfähigkeit auch im Falle einer russischen Lieferunterbrechung. Zudem seien die Speicher aktuell über 90 Prozent gefüllt. Auch ohne die aktuelle Entwicklung wäre die seit 1968 bestehende Kooperation zwischen Österreich und Russland wohl vor dem Aus gestanden. Ende des Jahres endet der Transitvertrag zur Lieferung von russischem Erdgas über eine Pipeline durch die Ukraine und die Slowakei. Er wird wohl nicht verlängert.

Deutschlands Speicher sind gut gefüllt

Auch in Deutschland ist die Gasversorgung gesichert. Den vorgeschriebenen Füllstand von 95 Prozent zum 1. Oktober erreichten die Gasspeicher bereits im August. Dennoch bleibt ein Restrisiko für einen Versorgungsengpass im Falle eines besonders kalten Winters, erklärt der Zusammenschluss der deutschen Gas- und Wasserstoffspeicher-Betreiber (Ines). Laut seiner Prognose werden die Gasspeicher bei mittleren bis warmen Temperaturen im kommenden Winter zwar deutlich geleert. Die gesetzliche Füllstandshöhe von 30 Prozent für Ende Januar könnte bei diesen Temperaturen aber problemlos eingehalten werden. Sollte der Winter allerdings extrem kalt werden, sind die Gasspeicher bis Mitte Februar 2025 vollständig entleert. An einzelnen sehr kalten Tagen reicht das Gas dann ohne Einschränkungen nicht mehr für den vorhergesagten Verbrauch.

Entspannung bei der Gasversorgung haben Deutschland vor allem die in Rekordzeit errichteten Importterminals für Flüssiggas in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Mukran beschert. Europaweit gibt es mittlerweile nach Ines-Angaben aber große ungenutzte LNG-Importkapazitäten. Vor allem Spanien, das Vereinigte Königreich und Frankreich könnten noch viel mehr Flüssiggas anlanden, als derzeit nachgefragt wird. Der Speicherverband spricht sich daher dafür aus, die Entwicklung zusätzlicher LNG-Terminalkapazitäten spätestens nach dem Winter 2026/27 auf den Prüfstand zu stellen.