Wie Gefro aus Memmingen mit seiner Suppe Millionen Haushalte erreicht

Roter Deckel, runde Dose, innen körnige Brühe. In vielen Haushalten hat sie einen festen Platz in der Küche. Aufgegossen mit heißem Wasser ziehen darin Maultaschen, Nudeln oder Leberknödel, sie würzt Gemüse im Topf oder verleiht dem Salatdressing Geschmack. Die Gefro-Suppe ist eines der wichtigsten Produkte des gleichnamigen Unternehmens mit Sitz in Memmingen. Gefro gibt es seit 100 Jahren. Und längst sind zur klaren Suppe andere Produkte gekommen, sodass das Unternehmen derzeit massiv erweitert. In Memmingen entsteht ein neues Werk. Die Produktionskapazität wird sich mit einem Schlag verdoppeln.

