vor 40 Min.

Augsburger Handelsunternehmen Weltbild will Kurzarbeit beantragen

Die neue Weltbild-Zentrale in Augsburg.

Plus Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen bis September 20 Prozent weniger arbeiten. Woran das liegt und weshalb man im Unternehmen trotzdem recht entspannt ist.

Von Michael Kerler

Das Augsburger Einzelhandelsunternehmen Weltbild will Kurzarbeit beantragen. „Wir stehen davor, dies am Arbeitsamt einzureichen“, sagte Weltbild-Sprecherin Eva Großkinsky unserer Redaktion. Geplant sei, dass die Beschäftigten für 20 Prozent ihrer Arbeitszeit in Kurzarbeit gehen und zu 80 Prozent weiterarbeiten, erklärte sie. Die Maßnahme soll ab jetzt bis Ende September laufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

