Handel

vor 3 Min.

Schwabens Wirtschaft setzt auf China

Plus Robert Habeck ist auf heikler Mission im Reich der Mitte, schließlich tobt ein Handelsstreit mit der EU. Doch das Land ist für heimische Firmen wichtig. Jedes vierte Unternehmen will die Geschäfte ausweiten.

Von Michael Kerler

In vielen Unternehmen dürfte man die Gespräche, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck derzeit in China führt, sehr genau verfolgen. Denn nach wie vor ist China ein wichtiger Handelspartner für heimische Firmen – allen Debatten zum Trotz, ob es nicht einen vorsichtigeren Umgang mit dem Land braucht. Schwäbische Unternehmen sind jedenfalls weit davon entfernt, die Handelsbeziehungen mit China abzubrechen. 53 Prozent der Firmen aus der Region wollen ihre Geschäftsbeziehungen mit China in den kommenden zwölf Monaten auf gleichem Niveau beibehalten, 25 Prozent wollen sie sogar ausweiten. Das geht aus einer Umfrage hervor, welche die Industrie- und Handelskammer Schwaben unlängst vorgelegt hat. Nur 22 Prozent – rund ein Fünftel – will die Geschäftsbeziehungen reduzieren. Bei dem Besuch Habecks stehen der Handelskonflikt zwischen China und der EU sowie faire Handelsbedingungen ganz oben auf der Tagesordnung.

Einen großen Standort in China hat die BWF Group aus Offingen im Kreis Günzburg. Das Unternehmen stellt unter anderem textile Filter her, die zum Beispiel in der Augsburger Müllverbrennung zum Einsatz kommen, aber auch in vielen ausländischen Fabriken und Kraftwerken. Insgesamt zählte die Gruppe mit 1800 Beschäftigten weltweit 16 Produktionsstandorte. China ist mit rund 500 Beschäftigten der größte BWF-Auslandsstandort. "Wir fertigen dort, wo der Markt für uns liegt. Von China aus bedienen wir bisher den chinesischen und asiatischen Markt", erklärt Geschäftsführer Maximilian Offermann. BWF ist seit 1996 in China.

