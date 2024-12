Bayern sagt ni hao: Wie der Freistaat chinesische Unternehmen lockt

China mag angesichts von E-Auto-, Photovoltaik- oder Stahl-Exporten zu Dumping-Preisen kritisch gesehen werden. Der Handel mit dem asiatischen Land funktioniert aber nach wie vor. Knapp 500 chinesische Firmen haben eine Niederlassung in Bayern, 700 bayerische Unternehmen sind in China tätig. Damit ist das Land in Ostasien für die Wirtschaft des Freistaats enorm wichtig. Um die Handelsbeziehungen weiter auszubauen, gibt es in Ingolstadt sogar ein China-Zentrum. Dadurch sollen sich noch mehr Firmen aus Fernost vor Ort ansiedeln. Für bayerische Unternehmen birgt das allerdings auch Gefahren.

