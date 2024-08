Zugtür trennt Zehnjährigen von Familie - Polizei hilft aus

Ein Zehnjähriger ist mit seiner Familie am Frankfurter Hauptbahnhof unterwegs, steigt als Erster in den Zug - als sich plötzlich die Türen schließen. Den Alptraum vieler Eltern erlebte eine fünfköpfige Familie am Sonntagabend, als laut Polizei der Zug zwar mit dem Sohn, aber ohne den Rest seiner Familie losfuhr.

Für den Jungen wendete sich der Abend allerdings trotzdem zum Guten: Seine Eltern riefen demnach die Polizei, die ihn am Bahnhof in Friedberg (Wetteraukreis) abholte.

Die Polizisten nahmen ihn laut Mitteilung mit zur Dienststelle und zeigten dem «völlig begeisterten Jungen» die Station. Ihrem «neuen Kollegen» stellten die Beamten demnach sogar einen eigenen Dienstausweis aus. Und als seine Familie schließlich in Friedberg ankam, wurde das Kind wieder mit seinen Eltern und Geschwistern vereint.