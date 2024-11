Der große Heizungscheck: Was Sie über Öl, Gas, Wärmepumpe und Co. wissen müssen

Spätestens mit dem jüngsten Wintereinbruch laufen die Heizungen in der Region wieder auf Hochtouren. Nachdem die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges und der Streit um das Heizungsgesetz in den vergangenen Jahren für viel Verunsicherung gesorgt hatte, ist es heuer wieder ruhiger an der Heizfront. Und doch fragen sich viele Hausbesitzerinnen und -besitzer in der Region, was auf sie in den nächsten Jahren noch alles zukommt. Wer saniert oder neu baut, der steht schon jetzt vor der schwierigen Entscheidung: Welche Heizung soll es sein? Ob Öl, Gas oder Holz, Fernwärme oder Wärmepumpe: In unserem großen Heizungscheck gibt es alle Antworten zum Stand der Technik, Zukunftsaussichten, Vor- und Nachteilen sowie den Kosten der einzelnen Heizformen.

