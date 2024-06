Hochwasser in Schwaben

Kann Kurzarbeit den Betrieben nach dem Hochwasser helfen?

Am Montag steht das Wasser noch großflächig auf dem Gelände der Firma Grenzebach in Hamlar im Kreis Donau-Ries.

Plus Der Arbeitsmarkt in Bayern ist weiter robust. Die Arbeitsagentur kann Unternehmen, die aufgrund der Flutfolgen nicht produzieren können, unter die Arme greifen.

Von Matthias Zimmermann

Ein Karpfen schwimmt jetzt dort, wo sonst Autos stehen oder Stapler fahren: Beim Maschinenbauunternehmen Grenzebach in Hamlar im Landkreis Donau-Ries ist auch am Dienstag noch Land unter. "Am Montagabend ist ein Damm gebrochen, der das Firmengelände geschützt hat. In der Folge musste hier alles komplett evakuiert werden. Das Wasser steht auch im Erdgeschoss bis zu 30 Zentimeter hoch", erklärt eine Sprecherin am Telefon.

Am Mittwoch, das hat die Geschäftsführung zusammen mit dem dreimal täglich tagenden Krisenteam gerade beschlossen, ruht der Betrieb am Standort den dritten Tag in Folge. Wie es danach weitergeht, ist offen. Auch bei Grenzebach war man auf Hochwasser vorbereitet, hat so viel wie möglich von allem, was beweglich war, in höhere Stockwerke gebracht oder zumindest höher gelagert. Dennoch ist vieles nass geworden. "Wir haben einen Kollegen, der ist seit 40 Jahren dabei, der sagt: Hochwasser gab es immer mal. Aber so etwas gab es hier noch nie", erzählt die Sprecherin weiter. Die Wucht der Flut hat alle Vorhersagen übertroffen.

