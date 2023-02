IHK-Konjunkturumfrage

Die schwäbische Wirtschaft atmet langsam auf

Die Stimmung in der schwäbischen Wirtschaft ist besser als noch im Herbst, ergab die Konjunkturabfrage der IHK Schwaben.

Die Stimmung bei den Unternehmen in der Region hellt sich laut Umfrage der Industrie- und Handelskammer auf. Zu schaffen machen den Betrieben aber grundlegende Strukturprobleme.

Die gute Nachricht zu Beginn: Die Stimmung in der schwäbischen Wirtschaft ist zum Jahresbeginn deutlich besser als noch im vergangenen Herbst. Das zumindest hat eine Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben ergeben. Ein Hauptgrund für den vorläufigen Stopp des Stimmungsblues in den Betrieben sei das „Ausbleiben der Schreckensszenarien“ wie die befürchtete Energieknappheit in diesem Winter, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Marc Lucassen.

