Als größter deutscher Wettbewerb für Wirtschaftspublizistik würdigt der IHK-Preis für Wirtschaftsjournalismus „Ernst Schneider“ journalistische Beiträge, die wirtschaftliche Zusammenhänge allgemein verständlich vermitteln und durch Relevanz, Recherche sowie Erzähltechnik herausragen. In einem mehrstufigen Verfahren hat eine unabhängige Jury aus über 400 Einreichungen 18 Beiträge aus sechs Kategorien ausgewählt.

Wirtschaftsredakteur Matthias Zimmermann für Ernst-Schneider-Preis nominiert

Darunter ist in der Kategorie „Klartext regional“ ein Artikel unseres Wirtschaftsredakteurs Matthias Zimmermann nominiert. In seiner Reportage „Aus der Deckung“ hat er im April 2023 beschrieben, wie die Zeitenwende die Region verändert. Auf einer Rundreise hat er mehrere Betriebe der Verteidigungsindustrie besucht und erzählt, wie die Branche plötzlich in den Blick einer breiten Öffentlichkeit gerät und neue Wertschätzung erfährt. Gekürt werden die fünf Preisträger bei einer Gala am 8. Oktober in Berlin.