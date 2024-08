Auto stößt mit drei Fahrzeugen zusammen - vier Verletzte

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) in den Gegenverkehr geraten und dort mit drei entgegenkommenden Autos und einem Pferdeanhänger zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben sind vier Menschen bei dem Unfall verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Unter den Schwerverletzten ist demnach der 23-Jährige und ein 43 Jahre alter Mann.

An dem Wagen des 43-Jährigen war ein Pferdeanhänger. Das Pferd sowie die Fahrer aus den beiden anderen Autos wurden leicht verletzt. Sanitäter brachten die Verletzten in eine Klinik. Für das verletzte Pferd sei den Angaben zufolge ein Tierarzt zur Unfallstelle gerufen worden. Warum der junge Mann am Samstagmorgen in einer Linkskurve auf der B492 in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.