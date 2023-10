Industrie

AMS Osram-Umbau trifft auch das Werk in Schwabmünchen

Das Werk von AMS Osram in Schwabmünchen ist in Teilen vom Umbau betroffen. Es gibt aber auch ein Versprechen: "Der Standort bleibt erhalten."

Der Umbau des Licht- und Sensorikspezialisten AMS Osram trifft auch das Werk in Schwabmünchen. Das Unternehmen will einen Teil der Produktion mit der an einem anderen Standort zusammenführen. "Davon betroffen sind etwa zwei Dutzend Beschäftigte, mit denen zusammen wir den Transfer auf andere Stellen im Konzern prüfen werden", teilte das Unternehmen auf eine Anfrage mit. Die Beschäftigten seien darüber vor Kurzem informiert worden. Insgesamt sind in Schwabmünchen derzeit 300 Menschen beschäftigt. Am Standort Schwabmünchen werden unter anderem Vorprodukte für die LED-Produktion gefertigt.

Osram hatte im Juli angekündigt, sein Portfolio zu straffen und sich von Bereichen abseits des Kerngeschäfts mit einem Umsatzvolumen von 300 bis 400 Millionen Euro trennen zu wollen. Zuletzt gab das Unternehmen bekannt, sich dieses und nächstes Jahr insgesamt 2,25 Milliarden Euro beschaffen zu wollen, davon 800 Millionen Euro durch die Ausgabe neuer Aktien. Damit sollen insbesondere Schulden zurückgezahlt werden.

