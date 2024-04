Diese beiden Investoren wollen Galeria kaufen

Der US-Milliardär Richard Baker und der deutsche Unternehmer Bernd Beetz haben beide eine illustre Lebensgeschichte – und eine Kaufhof-Vergangenheit.

Nach der jüngsten Pleite von Galeria Karstadt Kaufhof haben viele dem Warenhaus die Zukunft abgesprochen. Nun hat der Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus offenbar zumindest zwei Investoren gefunden, die vom Gegenteil überzeugt sind. Der amerikanische Milliardär Robert Baker und der deutsche Unternehmer Bernd Beetz wollen die Warenhauskette übernehmen. Das berichtete am Montag zunächst das Handelsblatt. Eine offizielle Erklärung dazu gab es zunächst von keiner der beteiligten Parteien. Am Mittwoch will Denkhaus das Konsortium um die beiden Investoren öffentlich vorstellen.

Der 58-jährige Baker ist mit seinem Unternehmen NRDC im großen Stil im Immobilien- und Grundstücksgeschäft tätig. Die Firma hält auch die Mehrheit am Handelskonzern HBC, der in Nordamerika und Kanada etwa unter den Marken Hudson's Bay oder Saks Fifth Avenue aktiv ist. Vor allem aber hat Baker bereits einmal versucht, in Deutschland Fuß zu fassen. Mit der Übernahme der Warenhauskette Kaufhof von der Metro im September 2015 wollte er auch in Europa Geschäfte machen.

Richard Baker will mit seiner Investmentgesellschaft NRDC Equity Partners erneut bei Galeria Karstadt Kaufhof einsteigen. Foto: Marcel Kusch, dpa



Doch der Plan ging nicht auf. Kaufhof schrieb unter dem neuen Eigentümer tiefrote Zahlen. Knapp drei Jahre später zog HBC die Reißlinie und der nun so tief gefallene Galeria-Eigentümer René Benko kam ins Spiel. Nachdem sie beim Ringen um Kaufhof zuvor leer ausgegangen war, einigten sich HBC und Benkos Signa-Gruppe 2018 auf eine Fusion von Kaufhof und Karstadt, 2019 übernahm Signa dann alle Anteile. Das traurige Ende ist bekannt.

Bernd Beetz ist Fußball-Präsident und Luxus-Unternehmer

Auch der zweite Name, der nun auf der Investorenliste auftauchte, hat eine Verbindung zu Kaufhof. Als HBC sich dazu entschloss, doch mit René Benko zusammenzuarbeiten, war Bernd Beetz Aufsichtsratschef von Kaufhof. Beetz, 73, ist heute Präsident und Mäzen des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim und selbst noch als Unternehmer tätig, mit Taschen und Brillen im Luxussegment. In Mannheim hat der gebürtige Sinsheimer sich auch das Rüstzeug für eine beachtliche Karriere geholt, wie er in einem Gespräch mit der Hochschulzeitung betonte.

Bernd Beetz ist Präsident des Fußballvereins Waldhof Mannheim. Foto: Oliver Zimmermann, Imago



Anfang der 2000er-Jahre kam Beetz zum angeschlagenen US-Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty und formte das beinahe insolvente Unternehmen zum weltgrößten Hersteller von Düften für den Massen­markt – mit Parfümmarken wie Adidas, Calvin Klein und Joop. Auf so eine Erfolgsgeschichte hoffen wohl auch die verbliebenen 12.800 Galeria-Beschäftigten. Dennoch dürften längst nicht alle ihre Jobs behalten.

Die Gläubiger müssen dem Plan Ende Mai zustimmen

92 Filialen hat Galeria noch. Insolvenzverwalter Denkhaus hat mehrfach betont, eine Zerschlagung des Unternehmens sei nicht sein Ziel. Er strebe einen Verkauf von mindestens 60 Filialen plus X im Paket an. Allerdings seien derzeit auch 16 Filialen unrentabel – vor allem wegen zu hoher Mieten. Ob eine Übernahme durch Baker und Beetz zustande kommt, entscheidet die Gläubigerversammlung. Die findet am 28. Mai in Essen statt.