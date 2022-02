Endlagersuche für Atommüll: „Nicht die Fehler von Gorleben wiederholen“

Plus Wolfram König ist Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Er überwacht die Auswahlverfahren für einen Endlagerstandort. Und er kritisiert den Freistaat.

Deutschland ist derzeit auf der Suche nach einem Endlager für den hoch radioaktiven Müll der Atomkraftwerke. Wie wird denn ein Endlager am Ende aussehen, wenn alles dort eingelagert ist?