Interview

03:00 Uhr

IHK-Präsident: "Die Verunsicherung in der schwäbischen Wirtschaft ist groß"

Plus Der neue IHK-Präsident Gerhard Pfeifer erklärt, warum die Unternehmen ein katastrophales Bild von der Bundesregierung und der EU haben, weshalb er vor einer Abkehr von China warnt und wieso er gerne fliegt.

Von Michael Kerler

Herr Pfeifer, Sie führen ein Unternehmen, das es seit 444 Jahren gibt. Wie groß ist die Verantwortung, die man bei dieser Geschichte spürt?



Gerhard Pfeifer: Es ist ein wunderbares Gefühl, in einem Gewerbe mitzuwirken, das auf diese Tradition zurückblickt. Man spürt zwangsweise Verantwortung über die elf Generationen, die vor mir in diesem Unternehmen tätig waren. Dass es unser Unternehmen so lange gibt, liegt nicht zuletzt daran, dass Memmingen sowohl an der alten Salzstraße von Salzburg durch Süddeutschland in die Schweiz als auch auf dem ersten Postweg liegt, der einst Südtirol über den Brenner mit Holland verbunden hat. Damit waren wir an einer frühen Form der internationalen Logistik beteiligt.

Verbindungen zu schaffen, ist Ihnen wichtig?



Pfeifer: Wir Menschen sind auf Zusammenarbeit ausgelegt, wir sind soziale Wesen und müssen in Gemeinschaft agieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen