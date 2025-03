Rational-Chef zum Börsenjubiläum: „Die Banken haben uns nicht ernst genommen“

Herr Stadelmann, die Vielfalt der Esskulturen und Speisen weltweit ist beinahe unüberschaubar. Trotzdem scheinen Köche auf allen Kontinenten auf Ihre Produkte zu schwören. Womit ködern Sie die Profis?

PETER STADELMANN: Unser Hauptprodukt ist der Combi-Dämpfer, der trockene Hitze, wie in einem Backofen, mit feuchter Hitze durch Dampf kombiniert. Dadurch wird das Gerät extrem vielseitig. Man kann damit alles zubereiten, was in einem Backofen, Grill, in einer Pfanne oder Fritteuse gekocht würde. Dadurch kann man mit nur einem Gerät eine große Bandbreite an Speisen zubereiten – von Croissants, Backwaren über Gemüse, Fisch und Fleisch bis hin zu süßen Speisen wie Kuchen. So können Sie in einer Küche mehrere Geräte durch nur eines ersetzen. Das spart Platz und Geld, auch im Betrieb und Unterhalt. Wer mit dem Kochen Geld verdienen will, kommt quasi an einem Combi-Dämpfer nicht vorbei.

