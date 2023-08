Airline führt kinderfreien Bereich im Flugzeug ein

Weil sich manche Passagiere im Flugzeug von Kindern gestört fühlen, führt die Airline Corendon einen kinderfreien Bereich ein. Bislang sind Fluggesellschaften mit dieser Idee gescheitert.

Dass Reisen mit Kindern Nerven kosten können, ist kein Geheimnis. Geht es mit einem Flugzeug in den Urlaub, bekommen das nicht nur die Eltern zu spüren. Wer sich von Kindern gestört fühlt, kann bei der Airline Corendon jetzt einen Platz in einer kinderfreien Zone buchen. Diesen Bereich gibt es allerdings nur im Airbus A350 auf einigen Flügen von Amsterdam nach Curaçao. Die Flüge starten am 3. November.

Kinderfreie Zone im vorderen Teil des Flugzeugs

Die sogenannte "Only-Adult-Zone" werde im vorderen Teil des Flugzeugs eingerichtet und bestehe aus neun großen Sitzen mit zusätzlicher Beinfreiheit und 93 Standardsitzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Airline. Der Bereich soll durch Wände und Vorhänge vom "normalen" Bereich getrennt werden. Geschäftsreisende sollten dort in einer ruhigen Umgebung arbeiten können, und Eltern mit Kindern müssten sich weniger Gedanken über mögliche Reaktionen der anderen Passagiere machen, so Corendon. "An Bord unserer Flüge sind wir stets bestrebt, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen", erklärte Atilay Uslu, Gründer von Corendon.

Die Reservierung eines Standardsitzes in der kinderfreien Zone kostet 45 Euro extra pro Flug, für einen XL-Sitz muss man 100 Euro draufzahlen. Die "Only-Adult-Zone" ist für Passagiere ab 16 Jahren zugänglich.

Kinderfreie Zone im Flugzeug ist keine neue Idee

Ganz neu ist die Idee der "Only-Adult-Zone" nicht. Laut Aerotelegraph führte Malaysia Airlines bereits vor zehn Jahren eine kinderfreie Zone im Oberdeck ihres Airbus A380 ein. Air Asia X zog kurze Zeit später nach und bot in ihren Flugzeugen eine Ruhezone an. In den ersten sieben Reihen der Economyclass waren keine Kinder unter zwölf Jahren erlaubt. Bei beiden Airlines setzte sich die Erwachsenen-Zone aber nicht durch.

